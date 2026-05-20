В Чайковском установили выплату за помощь в заключении контракта о прохождении службы

Дума Чайковского городского округа утвердила на 2026 год единовременную выплату за содействие в заключении контрактов на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в спецоперации.



Размер выплаты составит 150 тыс. рублей. Выплаты будут производиться из средств резервного фонда администрации округа за привлечение гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт.



Решение вступит в силу со дня официального опубликования.