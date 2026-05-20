В восточных районах Литвы объявили воздушную тревогу

В восточных районах Литвы, граничащих с Белоруссией и Латвией, утром 20 мая была объявлена воздушная тревога. Оборонное ведомство страны призвало граждан направиться в укрытие и ожидать отбоя тревоги, сообщают литовские СМИ.

Также сообщается, что было закрыто воздушное пространство в районе Вильнюса, аэропорт столицы Литвы приостановил работу.

Накануне стало известно, что система ПВО Эстонии впервые самостоятельно сбила беспилотник над территорией страны. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, речь, вероятно, идет о дроне украинского происхождения. Дрон был сбит в районе Тарту над озером Выртсъярв. Как пишут местные СМИ, дрон следовал в сторону России.