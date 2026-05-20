Работникам уральской типографии два года не платили зарплату: возбуждено дело

В Новоуральске возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам местной типографии. Они не получали деньги два года.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что у организации есть задолженность по зарплате перед двумя работниками с мая 2024 года по настоящее время. Сумма долга превысила 500 тысяч рублей.

По итогам проверки в отношении директора типографии возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 2 статьи 145.1 УК РФ "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев".

В прокуратуре отметили, что держат на контроле ход расследования и восстановление нарушенных прав сотрудников.