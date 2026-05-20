В Тюменской области произошло седьмое назначение в рамках проекта "Боевой кадровый резерв"

Участник проекта "Боевой кадровый резерв", ветеран СВО Никита Иванов получил специальность инженера в региональной коммерческой компании в сфере строительства и инженерных систем. Это назначение стало седьмым в рамках проекта властей Правительства Тюменской области, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что ранее он попробовал себя в разных направлениях, в том числе – в информационных технологиях, работал в комитете по информатизации города Тюмени. Но в ходе стажировки понял, что ему больше по душе специальность инженера.



"Определиться с направлением работы ветерану СВО помог грамотно выстроенный план стажировки и поддержка наставника – главы города Тюмени Максима Афанасьева. Никита – один из самых молодых участников проекта. На спецоперации он служил в разведроте, в 150-й дивизии Южного военного округа. За боевые заслуги награжден Георгиевским крестом IV степени. На проекте Никита проявляет себя как ответственный и дисциплинированный участник, стремится развиваться и нарабатывать новые компетенции", - сообщил губернатор Моор.



Он пожелал Никите достигнуть успеха в выбранном направлении.