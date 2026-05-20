20 Мая 2026
Фото: Накануне.RU

Суд в личном кабинете: с 1 июня письма от судей придут на "Госуслуги"

Председатель Верховного суда Игорь Краснов планирует запустить сервис по доставке судебных писем через Госуслуги с 1 июня. Об этом он рассказал на встрече судей в Москве, сообщает "Ъ". Теперь люди смогут вовремя узнавать о процессах, в которых они участвуют, и быстро получать все важные бумаги. Стороны дела увидят извещения в электронном виде, а суды сэкономят деньги и время, которые раньше тратили на обычную почту. В будущем власти добавят на портал специальный судебный раздел и разрешат участвовать в заседаниях прямо из дома через интернет.

Игорь Краснов уверен, что эти меры сделают правосудие более удобным и доступным для каждого человека. Новые технологии освободят судей от скучной бумажной работы и лишних обязанностей. Также председатель сообщил, что судебная система уже тестирует современные нейросети. Искусственный интеллект поможет автоматизировать простые задачи, чтобы ускорить рассмотрение дел. Такие изменения помогут судьям сосредоточиться на главном, а гражданам - быстрее решать свои юридические вопросы в цифровом формате.

А еще Министерство транспорта поддержало инициативу по обязательной регистрации владельцев электросамокатов через портал "Госуслуги" и планирует запретить управление этим транспортом подросткам младше 16 лет. Чтобы навести порядок на дорогах, ведомство прорабатывает механизм присвоения личным самокатам регистрационных номеров, которые позволят дорожным камерам и полиции оперативно фиксировать нарушения ПДД. 

Теги: суд, госуслуги, документы


