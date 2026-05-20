А способности? Интерес к инженерным специальностям в вузах стал наибольшим

В 2026 году российские абитуриенты проявили наибольший интерес к инженерным и техническим специальностям в вузах, которые стали лидерами по популярности среди всех направлений. Такие выводы следуют из анализа, проведенного порталом "Поступи онлайн".

В этом году страницы с описанием специальностей на сайте посетили 3,4 млн пользователей. И самым востребованным оказалось направление "Инженерное дело, технологии и технические науки" (31%). На втором месте "Науки об обществе" (30%). Далее с большим отставанием идет "Образование и педагогические науки" (10%).

Предполагается, что если все выпускники, сдавшие профильную математику (заявок на нее стало на 10% больше), решат поступать на инженерные специальности, это может помочь решить давнюю проблему недобора в технические вузы, конкурса в которые в целом нет. Впрочем, и в лучшем случае это мало что даст. Конкурс может быть лишь формальным, то есть число заявлений будет больше числа бюджетных мест, но не более.

Для сравнения, бюджетных мест в вузах около 260 тыс., а число выпускников, имеющих хотя бы 80 баллов по математике, порядка 30 тыс. То есть количество абитуриентов, знающих предмет, почти в 10 раз меньше. Хотя не все технические специальности требуют высокого уровня знаний по математике, этот предмет в наибольшей степени оценивает склонность к инженерному делу. А положение с математическим уровнем выпускников школ аховое.