Росимущество выставило на приватизацию один из крупнейших спиртзаводов в России

Одно из крупнейших российских предприятий по производству алкоголя выставлено Росимуществом на приватизационные торги. АО "Амбер Талвис" в 2024 году было национализировано по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство настаивало на том, что бенифициар спиртзавода Юрий Шефлер* финансировал ВСУ.

На торги выставлены 73% акций компании, остальные доли принадлежат "Росспиртпрому" и физлицам. Торги назначены на 18 июня, передает РБК. Начальная цена составляет 3,9 млрд руб.

Предприятие находится в Тамбовской области, штат сотрудников – почти 200 человек.

*признан российским судом экстремистом и запрещен на территории РФ