Южный Урал готов стать "единым окном" для казахского бизнеса, заинтересованного в развитии торговли с Россией

В Челябинске в преддверии визита Президента РФ в Республику Казахстан состоялся масштабный бизнесз-форум. В нем приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев, представители 100 южноуральских предприятий, а также компаний Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей Казахстана, органов власти, институтов развития и деловых кругов двух стран.

Алексей Текслер отметил, что проведение бизнес-форума ставит задачей реализовать договоренности высшего уровня, превратив их в живые проекты экономик двух стран.

«Челябинская область и Казахстан – больше чем соседи. У нас сформировалась полноценная экономическая экосистема. Наши предприятия десятилетиями работают в единой кооперации, наши аграрии поставляют продукцию, которая востребована на наших рынках. Мы надежные поставщики – так было, так есть и так будет всегда. Товарооборот между Челябинской областью и Республикой Казахстан стабильно превышает миллиард долларов в год, но я убежден, что мы способны на большее. Мы открыты для любых предложений, готовы выступать "единым окном" для бизнеса всех регионов Республики Казахстан, заинтересованных в развитии торговых отношений с Россией», – обратился к участникам форума глава Южного Урала.

Даурен Абаев отметил многогранность казахстанско-российского сотрудничества, в том числе и на межрегиональном уровне.

«Мы высоко ценим роль Челябинской области, открывающей прямой коридор из Центральной Азии в Россию. Челябинская область – это узловой регион на пересечении ключевых евразийских маршрутов. Совместное развитие пограничной инфраструктуры, модернизация пунктов пропуска, открытие новых логистических цепочек – все это прямые ответы на запросы наших экономик. Не менее важна гуманитарная составляющая наших отношений. Такой представительный состав делегации демонстрирует серьезность наших намерений и зрелость межрегионального диалога», – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ.

Свои выступления представили также аким Костанайской области Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов.

Директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Валерий Денисенко на площадке форума презентовал возможности Челябинской области в плане международного сотрудничества и развития экспорта. Он подчеркнул, что свободная экономическая зона, индустриальные парки региона открыты для предприятий Казахстана.

"Между нашими странами уже работает Carnet TIR - документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы через границы государства, опломбированных таможней, в кузовах автомобилей или контейнерах с упрощенными таможенными процедурами. Идет расширение пункта пропуска "Бугристое". Все это - новые возможности для логистики, что позволяет бизнесу более активно и оперативно взаимодействовать", - сообщил в ходе форума Валерий Денисенко.

Предметами детального обсуждения в ходе пленарной части форума стали вопросы развития промышленной кооперации, логистики, агропромышленного комплекса, инвестиционного взаимодействия и расширения взаимной торговли.

Акцент участники сделали на развитии прямых контактов между предприятиями. И в рамках деловой программы состоялись B2B-переговоры между предприятиями Челябинской области и Республики Казахстан. Более 200 состоявшихся прямых деловых контактов станут основой для развития бизнеса и укрепления экспортного потенциала региона.

Так, южноуральский горно-обогатительный комбинат, который добывает каолин – важный компонент для производства бумаги, резины, пластмасс и даже косметики, уже успешно работает с Беларусью, а теперь планирует выйти на рынок Казахстана. Бизнес-форум стал отправной точкой для большого сотрудничества.

"Выходя на переговоры по тому же телефону, по холодным звонкам, эффект не совсем такой, как бы хотелось бы, сделка затягивается. Это уже длинные продажи. А вот лицом к лицу встретится – это очень продуктивно", — подчеркнула в разговоре с челябинскими журналистами руководитель отдела продаж АО "Новокаолиновый горно-обогатительный комбинат" Мария Калинина.

В рамках рабочей программы казахских гостей в регион губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел официальную встречу с делегацией Республики Казахстан, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым. Во встрече участвовали Генеральный консул Республики Казахстан в городе Екатеринбурге Жарас Мамутбеков, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в РФ Дамир Аралов, представители руководства Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также правительства, исполнительных органов Челябинской области и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Губернатор, открывая встречу, подчеркнул, что Казахстан является одним из важнейших внешнеэкономических партнеров Челябинской области. Регион и республику связывают почти 900 километров общей границы, деловые и гуманитарные контакты, а ежегодный товарооборот превышает 1 млрд долларов. По итогам 2025 года Южный Урал занимает лидирующие позиции по объемам торговли с Казахстаном среди нестоличных субъектов страны. Для дальнейшего роста товарооборота в Челябинской области продолжается реконструкция пункта пропуска «Бугристое»: к 2028 году количество полос увеличится до 32, что позволит значительно повысить пропускную способность.

Алексей Текслер представил казахской делегации возможности Челябинской области в различных отраслях экономики, а также в сфере роботизации. Он предложил казахстанским коллегам рассмотреть применение южноуральских промышленных роботов, подчеркнув, что такие решения могут быть востребованы в различных отраслях промышленности. Еще один вектор сотрудничества – проекты в сфере АПК.

С целью развития прямых деловых контактов губернатор предложил открыть в Челябинской области торговый дом Казахстана, который станет действенным инструментом развития кооперации производителей.

В части расширения межрегиональных связей Алексей Текслер предложил проработать возможность подписания межрегионального соглашения с Павлодарской областью. На данный момент действуют соглашения региона с шестью областями республики и городом Астаной.

Обсуждали также развитие гуманитарного сотрудничества. В частности, Алексей Текслер пригласил казахстанские творческие коллективы принять участие в мероприятиях Челябинска как «Культурной столицы России 2027 года».

«Высоко ценю ваше стремление и готовность работать сообща в интересах наших народов. Мы со своей стороны готовы стать стратегическим партнером. Поэтому открыты для любых предложений», – подчеркнул губернатор Южного Урала.

Даурен Абаев в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером отметил традиционно высокий уровень организации визита делегации в регион.

«Отношения Казахстана и России сегодня представляют образцовую модель межгосударственного взаимодействия. Фундамент всего этого партнерства – доверительный диалог между лидерами наших государств. Их регулярные контакты определяют магистральные направления нашей совместной работы», – подчеркнул Даурен Абаев.

Также глава казахстанской делегации отметил, что президенты Казахстана и России уделяют особое внимание развитию межрегиональных связей. Под их патронатом ежегодно проходит Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В 2026 году он пройдет в Омске, где, как сказал посол, может быть заключено соглашение между Челябинской и Павлодарской областями.

Еще одним вопросом встречи стало обсуждение возможности возобновления авиасообщения между Челябинском и Астаной, усиления взаимодействия в сфере туризма, в том числе путем формирования пакетных предложений для отдыха.

«Наши президенты в конце месяца встречаются. И наше сегодняшнее взаимодействие, переговоры, экономический форум являются частью подготовки к этой встрече и говорят о том, что взаимный интерес между регионами России и Казахстана только растет. Значит, у нас есть будущее и совместные проекты», – резюмировал Алексей Текслер.

В рамках официальной программы визита казахстанской делегации в Челябинскую состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы. Гостей из Казахстана также ознакомили со стелой «Город трудовой доблести», открытой в Челябинске в честь присвоения городу этого почетного звания. Этот монумент символизирует дань уважения трудовому подвигу челябинцев в годы Великой Отечественной войны.