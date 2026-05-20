В Екатеринбурге восстановят памятник легендарному разведчику Николаю Кузнецову

В Екатеринбурге начали ремонтировать памятник знаменитому разведчику, Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову.

Монумент был установлен на Уралмаше в 1985 году. Последние годы памятник и прилегающая территория находились в плохом состоянии: поверхности повреждены, гранитные плиты, облицовывающие основание постамента – в огромных трещинах, а практически вся территория парапета исписана граффити.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в ходе ремонтных работ, которые ведутся при поддержке Волонтерского центра РМК, полностью заменят облицовку памятника и площадки, а также подпорных стен и ступеней.

"Работы по реставрации памятника станут важным шагом для сохранения исторической памяти о наших героях. Николай Иванович Кузнецов – один из них. Это легендарный советский разведчик, действовавший в годы Великой Отечественной войны под видом немецкого офицера. Его разведывательная деятельность внесла неоценимый вклад в достижение победы над фашистской Германией. Не забудем мы и про молодежь, которая катается возле памятника. Чтобы скейты и самокаты не вредили основанию монумента, а молодые люди могли развивать свое увлечение, рядом установят современный скейт-парк", - рассказал директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

Новое место для занятий спортом для юных экстремалов появится перед Дворцом культуры Уралмашзавода на пересечении бульвара Культуры и улицы Фестивальной. Работы по строительству уже начались и ведутся совместно с администрацией Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Закончить обновление монумента и строительство скейт-парка планируют к середине июля.