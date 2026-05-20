Lada Niva Legend обновляется: АвтоВАЗ уже собирает первые машины

Завод "АвтоВАЗ" запустил предсерийную сборку обновленного внедорожника LADA Niva Legend. Директор по качеству Виталий Парадизов подтвердил, что рабочие ежедневно выпускают с конвейера по одному-два таких автомобиля. Пока рестайлинговую версию трудно отличить от обычных машин, так как они идут в общем потоке вместе с будущим кроссовером LADA Azimut. Представители завода пока не говорят прямо, появятся ли на модели полностью светодиодные фары, но напоминают, что дневные ходовые огни уже стали светодиодными во всех комплектациях, пишут "Автоновости дня".

Интерес к новой оптике подогрел глава LADA Sport Владислав Незванкин, который ранее показал фото "Нивы" с круглыми LED-фарами. Завод уже использует светодиоды в надфарниках с 2024 года, так как они надежнее обычных ламп. Такие огни светят на 50% ярче, а габариты стали заметнее в 2,5 раза, что делает поездки безопаснее. Руководитель маркетинга Сергей Корниенко пообещал, что "Легенду" в этом году ждут даже более масштабные перемены, чем модель Travel. Главным новшеством станет двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 лошадиных сил, который добавит машине динамики на трассе и тяги на бездорожье.

АвтоВАЗ признает, что из-за большого объема улучшений цена на внедорожник вырастет. Однако компания уверена, что покупатели оценят комфорт и новые возможности машины. Точную стоимость обновленной версии объявят позже. Сейчас дилеры продают классическую "Ниву" 2026 года выпуска по цене от 1 099 000 до 1 258 000 рублей. Завод продолжает тестировать предсерийные образцы, чтобы подготовить модель к полноценному выходу на рынок.

С 4 по 13 мая коллектив АвтоВАЗа находился в плановом корпоративном отпуске, который компания продлила за счет переноса выходных с конца декабря. Сразу после отдыха, 14 и 15 мая, большая часть персонала ушла в простой с сохранением выплат, пока специалисты будут заниматься обновлением мощностей.