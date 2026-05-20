Песков отреагировал на призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград

В Кремле считают, что заявления главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, призвавшего НАТО нанести удар по Калининграду, граничат с безумием.

"Это заявление на грани безумия. Наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

Ранее Будрис призвал НАТО "показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде".

В прошлом году командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью заявил, что альянс разработал план быстрого нападения и уничтожения Калининградской области. Он сослался на военную угрозу со стороны России. И сказал, что регион зажат между Литвой и Польшей, его можно "уничтожить в кратчайшие сроки".