В российских школах вводится профиль "Искусственный интеллект"

С 1 сентября в российских школах начнется изучение профиля "Искусственный интеллект". Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что на Всероссийской олимпиаде школьников включенный в олимпиаду по информатике новый профиль "Искусственный интеллект" оказался настолько востребованным, что уже со следующего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета.

Ранее Министерство просвещения включило учебники "Введение в искусственный интеллект" для учеников 5-9 классов в федеральный перечень школьных пособий.

Профессор математики Александр Иванов уверен, что внедрение элементов ИИ в образовательный процесс должно происходить не с целью ликвидации учительской профессии, а исключительно для повышения качества обучения. Сейчас этого нет. Так считают многие другие эксперты.

Тем временем более половины российских школьников уже отдали ИИ выполнение домашних заданий: 53% полностью доверяют нейросетям выполнение уроков, просто списывая готовое.