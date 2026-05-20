Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России
ЛДПР предлагает дать учителям право на бесплатную юридическую помощь

Из-за сложившегося специфического положения учителей им нужно дать право на бесплатную юридическую помощь. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР.
Они считают, что законопроект будет способствовать защите педагогов, включая уважение их достоинства, предотвращение насилия, унижений и оскорблений. Несмотря на закрепленные в законе об образовании права, учителя часто сталкиваются с неуважением и оскорблениями со стороны школьников и даже родителей. А руководство школ редко защищает педагогов, делая их крайними, отмечают депутаты.

Никто не сомневается, что именно педагоги играют ключевую роль в воспитании и обучении, поэтому уважение к ним и защита их прав необходимы для авторитета профессии и стабильности всей системы образования. Поэтому в сложившихся условиях просто необходимо дать им право на бесплатную юридическую помощь, уверены в партии.

Более половины россиян (53%) считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. А профессия учителя одна из самых низкооплачиваемых и неуважаемых.

Севастопольский писатель и ведущий Платон Беседин считает, что положение учителя в современной России - это позор для страны. С этим согласны многие другие эксперты.

Власти проблему униженного положения учителей отрицают, при этом постоянно говорится об абстрактном повышении статуса профессии педагога.

Теги: учителя, юридическая помощь


