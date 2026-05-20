РЖД планирует запустить пассажирские поезда в Китай - Минтранс

Компания РЖД рассматривает возможность запуска пассажирских поездов в Китай, заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

"РЖД, насколько я знаю, планируют запускать пассажирские поезда, может быть, не из Москвы, а из Иркутска, но коллеги сейчас смотрят", - сказал Никитин в эфире программы "Вести.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Пекин заявил о планах продлить безвизовый режим между РФ и Китаем, введенный в прошлом году.

Накануне вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин рассказал о возможном участии Китая в финансировании и строительстве автомобильной дороги вдоль Каспийского моря с выходом на Иран, Афганистан и Пакистан.

По его словам, вопрос создания восточного автомобильного коридора, который бы прошел по территориям РФ, Казахстана и Туркмении, "стоит очень остро". Вопрос об участии в проекте китайцев обсуждался на прошлой неделе в Казани на форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум".