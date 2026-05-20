Цены глазами россиян: почему в мае выросли инфляционные ожидания

Россияне снова ждут ускорения роста цен. В мае инфляционные ожидания граждан поднялись до 13%, хотя еще в апреле этот показатель составлял 12,9%. Весной люди были настроены оптимистичнее: тогда цифры упали с мартовской отметки 13,4%. Такие данные приводит агентство "инФОМ", которое провело опрос по заказу Банка России, пишет ТАСС.

Личные ощущения людей также изменились в худшую сторону. В мае респонденты оценили наблюдаемую инфляцию в 15,1%, что выше апрельских 14,6%. При этом отношение к ситуации зависит от наличия лишних денег. Люди со сбережениями теперь ждут инфляцию на уровне 11,8% вместо прежних 11,4%. У тех, кто не имеет накоплений, прогнозы почти не изменились: показатель составил 14,1% против 14,3% в прошлом месяце.

Специалисты собирали эти данные с 29 апреля по 13 мая 2026 года. В исследовании приняли участие 2 тысячи человек старше 18 лет. Организаторы опросили жителей 100 населенных пунктов в 54 регионах России, чтобы составить максимально точную картину происходящего в стране.

Сообщалось, что за последние три года российская экономика увеличилась на 10%, что позволило стране занять четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным отметил, что Россия успешно справляется с санкциями, снижает зависимость от импорта и опирается на собственные ресурсы.