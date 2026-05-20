В Нижневартовске шесть бездомных собак набросились на семилетнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Инцидент произошел 17 мая на ул. Осенней. По результатам проверки, проведенной по данному сообщению, следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городе работы, связанной с обращением с бездомными животными, в том числе по своевременном отлову собак, не имеющих владельцев. По уголовному делу проводятся следственные действия. Ход расследования поставлен на контроль руководителем следственного управления.

В ситуацию также вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.