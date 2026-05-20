Крупный пожар в Нижневартовске уничтожил постройки на шести дачных участках

В Нижневартовске произошел крупный пожар в садово-огородническом товариществе "Бытовик" на улице Малиновой, сообщили Накануне.RU в МЧС России по ХМАО – Югре. Огонь уничтожил строения на шести участках.

Сообщение о возгорании поступило в начале второго часа дня. На место оперативно прибыли силы и средства Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона, для усиления группировки были задействованы дополнительные подразделения.

Как установили дознаватели МЧС России со слов очевидцев, возгорание началось с одного из дачных домов, после чего пламя перебросилось на соседние строения и сухую траву.

В 14.33 пожар удалось локализовать, в 17.04 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Полная ликвидация последствий пожара была объявлена в 18.15.

Огнем уничтожены шесть строений на шести участках: два дачных дома, две хозяйственные постройки, металлический вагон и беседка. Общая площадь уничтоженных строений составила 134 квадратных метра. С учетом горения сухой травы суммарная площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Пострадавших нет.

К тушению привлекались шесть единиц техники и 21 сотрудник МЧС России.