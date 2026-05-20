В Нижегородской области загорелись два промобъекта после атаки БПЛА

Пожар произошел на двух промышленных объектах в Кстовском районе Нижегородской области после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Осуществляется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, ночью и в утренние часы в Нижегородской области сбито 30 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

Школы Кстовского района переведены на дистанционный режим. Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу, добавил Никитин.