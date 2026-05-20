Кандидатам от "Единой России" запретят впадать в "запретительский маразм"

"Единая Россия" за три месяца до выборов в Госдуму постарается дистанцироваться от имиджа "партии запретов". В предстоящей кампании кандидатам от "ЕР" рекомендуют "не терять время на оправдания", а "менять публичную риторику" и контролировать свои высказывания, "чтобы в медиа не появлялись дикие, не согласованные с партией инициативы", сообщил журналистам секретарь генерального совета партии Владимир Якушев, его слова приводит "Коммерсант".

"Мы публично поясняем, почему не стоит сегодня вводить запреты и усиливать жесткие меры, не стоит вводить цензуру, почему нужно опираться на мнение граждан, общественных организаций, экспертов", - сказал Якушев, добавив, что доходить до "запретительского маразма" нельзя.

Также Якушев отметил, что отбор кандидатов будет жестким, и даже победа на праймериз не гарантирует попадание в бюллетень от "ЕР": "Если после проведения опросов мы увидим низкий рейтинг и высокий антирейтинг, съезд оставляет за собой право заменить кандидата". "Токсичных" выдвиженцев в "Единой России" видеть не хотят.