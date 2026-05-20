Ждать некогда. Киев хочет в ЕС быстрее

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что процесс вступления Украины в ЕС нужно ускорить, у правящего режима нет столько времени, как предлагают в Европе, так как населению нужны результаты, а не обещания.

"Украина не может ждать этого события 10 лет", - сказал чиновник.

В то же время ЕС не обещает, что Украина станет членом блока через 10 лет. Речь идет о том, что для Украины нет и не может быть никакого ускоренного пути, страна должна пройти стандартную процедуру, которая может занять много лет. Конкретной даты никто не может назвать, признала недавно глава евродипломатии Кая Каллас.

Но Буданов призывает Европу поверить в то, что ей самой нужно развитие украинской экономики. Он отреагировал на слова нового премьера Венгрии Петера Мадьяра, который напомнил, что Киеву нужно выполнить 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья, иначе Венгрия не одобрит даже начало процесса вступления в ЕС. Сами условия для Киева весьма болезненные, поскольку подрывают монопольное положение "мовы".

Недавно Financial Times написала, что руководство ЕС охладело к Украине из-за навязчивости Киева относительно скорейшего вступления в блок. И украинцам все высказали на недавнем кипрском саммите ЕС. Реальный срок - от 10 лет и более. И Зеленскому придется принять это.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов