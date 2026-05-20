Российский рынок медтеха вырос на 21% и заработал более 60 миллиардов рублей

20 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Российский рынок медтеха вырос на 21% и заработал более 60 миллиардов рублей

Российский рынок медицинских технологий успешно восстановился: за прошлый год выручка 70 крупнейших компаний отрасли подскочила на 21,4% и достигла 60,6 млрд рублей. Аналитики агентства Smart Ranking отмечают, что бизнес преодолел спад прошлых лет. В первом полугодии 2026 года эксперты ожидают дальнейший рост еще на 15-17%, так как компании наладили работу в новых условиях, сообщает "Ъ".

Быстрее всего рос сегмент оборудования и высокотехнологичных устройств - на 38,1%. Сюда входят разработчики бионических протезов и сложных медицинских изделий. Телемедицина также укрепила позиции, заняв 35% всего рынка с выручкой 21 млрд рублей. Популярность онлайн-врачей растет из-за низких цен и удобных страховых программ. Разработчики программного обеспечения тоже увеличили доходы на 16,3% благодаря крупным государственным заказам.

Лидером рынка остается "СберЗдоровье" с выручкой 13,4 млрд рублей. В топ-5 также вошли компании "Моторика", "Цифромед", "Доктис" и "Лучи". Самый невероятный результат показал сервис "Просебя", который увеличил выручку на 627%. Глава "СберЗдоровья" Денис Швецов отмечает, что важную роль теперь играет искусственный интеллект: количество медицинских запросов к нейросетям за год выросло в шесть раз.

Производители устройств связывают успех с активным импортозамещением. Новые правила Минпромторга дают российским компаниям преимущество на госзакупках - если в списке есть отечественный аналог, иностранный товар просто не купят. Внедрение электронных сертификатов также упростило людям получение протезов, что резко подняло спрос на продукцию таких компаний, как "Моторика" и Steplife.

При этом отрасль сталкивается с трудностями. Компании ощущают острую нехватку инженеров, которые разбираются одновременно в электронике и биологии. Кроме того, высокая ключевая ставка делает кредиты слишком дорогими. Это мешает предприятиям быстро расширять производство, так как создание новых медицинских технологий требует много времени и больших денежных вложений.

Сообщалось, что ученые Центрального университета разработали уникальную нейросеть, которая находит скрытые воспаления в организме еще до появления первых симптомов. Технология использует специальные молекулы-датчики и искусственный интеллект для создания «цифрового отпечатка» болезни, что позволяет врачам подбирать персональное лечение для миллионов пациентов с заболеваниями легких и иммунитета. 

 

Теги: медицина, здравоохранение, производство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети