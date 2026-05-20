Российский рынок медтеха вырос на 21% и заработал более 60 миллиардов рублей

Российский рынок медицинских технологий успешно восстановился: за прошлый год выручка 70 крупнейших компаний отрасли подскочила на 21,4% и достигла 60,6 млрд рублей. Аналитики агентства Smart Ranking отмечают, что бизнес преодолел спад прошлых лет. В первом полугодии 2026 года эксперты ожидают дальнейший рост еще на 15-17%, так как компании наладили работу в новых условиях, сообщает "Ъ".

Быстрее всего рос сегмент оборудования и высокотехнологичных устройств - на 38,1%. Сюда входят разработчики бионических протезов и сложных медицинских изделий. Телемедицина также укрепила позиции, заняв 35% всего рынка с выручкой 21 млрд рублей. Популярность онлайн-врачей растет из-за низких цен и удобных страховых программ. Разработчики программного обеспечения тоже увеличили доходы на 16,3% благодаря крупным государственным заказам.

Лидером рынка остается "СберЗдоровье" с выручкой 13,4 млрд рублей. В топ-5 также вошли компании "Моторика", "Цифромед", "Доктис" и "Лучи". Самый невероятный результат показал сервис "Просебя", который увеличил выручку на 627%. Глава "СберЗдоровья" Денис Швецов отмечает, что важную роль теперь играет искусственный интеллект: количество медицинских запросов к нейросетям за год выросло в шесть раз.

Производители устройств связывают успех с активным импортозамещением. Новые правила Минпромторга дают российским компаниям преимущество на госзакупках - если в списке есть отечественный аналог, иностранный товар просто не купят. Внедрение электронных сертификатов также упростило людям получение протезов, что резко подняло спрос на продукцию таких компаний, как "Моторика" и Steplife.

При этом отрасль сталкивается с трудностями. Компании ощущают острую нехватку инженеров, которые разбираются одновременно в электронике и биологии. Кроме того, высокая ключевая ставка делает кредиты слишком дорогими. Это мешает предприятиям быстро расширять производство, так как создание новых медицинских технологий требует много времени и больших денежных вложений.

Сообщалось, что ученые Центрального университета разработали уникальную нейросеть, которая находит скрытые воспаления в организме еще до появления первых симптомов. Технология использует специальные молекулы-датчики и искусственный интеллект для создания «цифрового отпечатка» болезни, что позволяет врачам подбирать персональное лечение для миллионов пациентов с заболеваниями легких и иммунитета.