Присяжные признали Юсупова виновным в покушении на убийства у БЦ "Манхэттен"

Коллегия присяжных признала виновным Амерхана Юсупова, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц у БЦ "Манхэттен" в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, в 2022 году между двумя управляющими компаниями имелся хозяйственный спор из-за права обслуживания и оказания охранных услуг в бизнес-центре. 25 ноября того же года примерно с 21.00 до 21.20 Юсупов, вооружившись огнестрелом, вместе с соучастником, который взял с собой охотничье гладкоствольное двуствольное ружье модели ИЖ-39Е 12-го калибра, вошли в "Манхеттен", но встретили сопротивление со стороны двоих мужчин за стойкой администратора. Тогда соучастник выстрелил в плечо и голову одного из них, от чего тот упал на пол. После перезарядки, соучастник выстрелил в руку лежащего.

Обвиняемый же не менее трех раз выстрелил в спину второго мужчины. После этого оба покинули здание центра. К счастью, медикам удалось спасти потерпевших.

Юсупов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "а", "е", "ж" ч.2 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц, совершённое группой лиц, общеопасным способом". Подсудимый вину не признал.

Сегодня в суде запланированы прения сторон.