В Челябинске "Гринфлайт" вступил в дело о банкротстве своего экс-директора

Организация из Москвы "Гринфлайт" обратилась в Арбитражный суд Челябинской области. Речь в заявлении идёт о вступлении в дело о банкротстве бывшего главы этой компании Олега Лакницкого.

Лакницкий сам подал иск в этот суд о признании себя банкротом в апреле 2026 г. В документе он указал долг в 77,4 млн руб.

Проверка обоснованности заявления бизнесмена состоится в 15.00 27 мая. Об этом говорится в карточке на сайте инстанции.