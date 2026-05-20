Каждый четвертый сотрудник в Екатеринбурге, владеющий ИИ, применяет его в рабочих задачах

20 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Каждый четвертый сотрудник в Екатеринбурге, владеющий ИИ, применяет его в рабочих задачах

ИИ -технологии постепенно становятся  частью рабочей рутины: каждый четвертый (24%) респондент в Екатеринбурге, изучающий возможности ИИ, регулярно использует этот инструмент в рабочих задачах. Это выяснили эксперты Авито Работы и Контура. В своем исследовании они выяснили, как часто россияне используют искусственный интеллект в работе и как развитие технологий повлияло на требования к специалистам, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего было опрошено более 5 тыс. работающих россиян, осваивающих навыки работы с ИИ. Большинство (70%) работающих Екатеринбуржцев, которые учатся работать с ИИ, пока используют эти инструменты на базовом уровне в повседневной жизни. 6% работающих респондентов уже разобрались в продвинутых настройках и промптах.

Чаще всего интерес к изучению возможностей ИИ возникает из личной мотивации. Почти половина (53%) респондентов отметили, что начали изучать технологии из любопытства. Еще четверть (25%) захотели освоить востребованный навык, 32% — повысить профессиональный уровень, а 28% — автоматизировать рутинные задачи. 15% опрошенных хотели таким образом повысить доход, а каждый десятый (10%) намеревался сменить профессию.

Самостоятельное обучение остается самым популярным способом освоения ИИ-инструментов. Более половины опрошенных (57%) в Екатеринбурге изучают возможности нейросетей самостоятельно через практику и открытые источники. Еще 22% учатся с помощью друзей и коллег, 10% смотрят обучающие видео, а 5% проходят бесплатные онлайн-курсы.

Работодатели в Екатеринбурге также постепенно подключаются к обучению сотрудников. У 9% сотрудников проводятся внутренние курсы, еще 8% получают компенсацию стоимости внешнего обучения. 11% опрошенных сообщили, что были проведены разовые лекции, также 11% — что обучение пока только планируют внедрить.

"Мы видим, что если в среднем по стране суммарно около 18% работодателей уже проводят внутренние курсы по ИИ или компенсируют внешнее обучение, то в крупных городах этот тренд развивается еще активнее. Например, о такой поддержке со стороны компаний сообщили 32% опрошенных из Нижнего Новгорода, 32% — из Челябинска и 24% — из Москвы. Это говорит о том, что бизнес в крупных экономических центрах уже воспринимает ИИ-компетенции как хороший инструмент для повышения эффективности", — отметил директор сервиса HRMOST Константин Куница.

"Навык работы с ИИ постепенно становится частью базовой цифровой грамотности сотрудников. Но вместе с этим у бизнеса появляется новая задача: не только обучать людей пользоваться такими инструментами, но и выстраивать правила безопасной работы с ними. Нейросети уже используют не только ИТ-специалисты. Сотрудники применяют их для подготовки текстов и презентаций, обработки таблиц, анализа данных, работы с кодом, поиска информации и автоматизации рутинных задач", — поделился эксперт по информационной безопасности Контур.Эгиды и Staffcop Даниил Бориславский.

Жители Екатеринбурга также отмечают, что развитие ИИ постепенно влияет на требования к специалистам. По мнению 32% участников исследования, владение ИИ становится базовым профессиональным навыком. Еще треть (34%) считают, что технологии меняют набор рутинных обязанностей сотрудников, а 16% говорят о росте требований к скорости работы. Кроме того 15% уверены, что ИИ повышает значимость креативности и умения ставить задачи, а 18% считают, что на фоне автоматизации будет особенно востребовано аналитическое мышление.

"При этом использование таких сервисов не всегда проходит через контур информационной безопасности: человек может выбрать удобный внешний инструмент и начать применять его в ежедневной работе самостоятельно. Для компании это создает дополнительную зону ответственности. Во внешние ИИ-сервисы могут попадать внутренние документы, коммерческая информация, клиентские данные, фрагменты переписок или кода. Если правила работы с такими инструментами не определены, бизнесу сложнее понимать, какие сервисы используют сотрудники, через какие аккаунты они работают и какие данные туда передаются. Поэтому развитие ИИ-компетенций важно сопровождать базовой управляемостью: определять допустимые сценарии использования ИИ, разграничивать доступы к данным, объяснять сотрудникам, какую информацию нельзя загружать во внешние сервисы, и выстраивать контроль за работой с чувствительными данными", — добавил Даниил Бориславский.

В целом по России в опросе среди респондентов, осваивающих навыки работы с ИИ, наибольшая доля (13%) приходится на специалистов из сферы производства, инженерии, строительства и технических специальностей. Еще 9% участников опроса — представители сфер образования, науки и исследовательской деятельности. На IT, разработку и аналитику данных приходится 7% опрошенных. Столько же — у работников розничной торговли, сферы услуг и HoReCa (7%), а также у сотрудников финансов, бухгалтерии, аудита и юриспруденции (7%).

Теги: ИИ-технологии, работа, авито работа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети