Каждый четвертый сотрудник в Екатеринбурге, владеющий ИИ, применяет его в рабочих задачах

ИИ -технологии постепенно становятся частью рабочей рутины: каждый четвертый (24%) респондент в Екатеринбурге, изучающий возможности ИИ, регулярно использует этот инструмент в рабочих задачах. Это выяснили эксперты Авито Работы и Контура. В своем исследовании они выяснили, как часто россияне используют искусственный интеллект в работе и как развитие технологий повлияло на требования к специалистам, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего было опрошено более 5 тыс. работающих россиян, осваивающих навыки работы с ИИ. Большинство (70%) работающих Екатеринбуржцев, которые учатся работать с ИИ, пока используют эти инструменты на базовом уровне в повседневной жизни. 6% работающих респондентов уже разобрались в продвинутых настройках и промптах.

Чаще всего интерес к изучению возможностей ИИ возникает из личной мотивации. Почти половина (53%) респондентов отметили, что начали изучать технологии из любопытства. Еще четверть (25%) захотели освоить востребованный навык, 32% — повысить профессиональный уровень, а 28% — автоматизировать рутинные задачи. 15% опрошенных хотели таким образом повысить доход, а каждый десятый (10%) намеревался сменить профессию.

Самостоятельное обучение остается самым популярным способом освоения ИИ-инструментов. Более половины опрошенных (57%) в Екатеринбурге изучают возможности нейросетей самостоятельно через практику и открытые источники. Еще 22% учатся с помощью друзей и коллег, 10% смотрят обучающие видео, а 5% проходят бесплатные онлайн-курсы.

Работодатели в Екатеринбурге также постепенно подключаются к обучению сотрудников. У 9% сотрудников проводятся внутренние курсы, еще 8% получают компенсацию стоимости внешнего обучения. 11% опрошенных сообщили, что были проведены разовые лекции, также 11% — что обучение пока только планируют внедрить.

"Мы видим, что если в среднем по стране суммарно около 18% работодателей уже проводят внутренние курсы по ИИ или компенсируют внешнее обучение, то в крупных городах этот тренд развивается еще активнее. Например, о такой поддержке со стороны компаний сообщили 32% опрошенных из Нижнего Новгорода, 32% — из Челябинска и 24% — из Москвы. Это говорит о том, что бизнес в крупных экономических центрах уже воспринимает ИИ-компетенции как хороший инструмент для повышения эффективности", — отметил директор сервиса HRMOST Константин Куница.

"Навык работы с ИИ постепенно становится частью базовой цифровой грамотности сотрудников. Но вместе с этим у бизнеса появляется новая задача: не только обучать людей пользоваться такими инструментами, но и выстраивать правила безопасной работы с ними. Нейросети уже используют не только ИТ-специалисты. Сотрудники применяют их для подготовки текстов и презентаций, обработки таблиц, анализа данных, работы с кодом, поиска информации и автоматизации рутинных задач", — поделился эксперт по информационной безопасности Контур.Эгиды и Staffcop Даниил Бориславский.

Жители Екатеринбурга также отмечают, что развитие ИИ постепенно влияет на требования к специалистам. По мнению 32% участников исследования, владение ИИ становится базовым профессиональным навыком. Еще треть (34%) считают, что технологии меняют набор рутинных обязанностей сотрудников, а 16% говорят о росте требований к скорости работы. Кроме того 15% уверены, что ИИ повышает значимость креативности и умения ставить задачи, а 18% считают, что на фоне автоматизации будет особенно востребовано аналитическое мышление.

"При этом использование таких сервисов не всегда проходит через контур информационной безопасности: человек может выбрать удобный внешний инструмент и начать применять его в ежедневной работе самостоятельно. Для компании это создает дополнительную зону ответственности. Во внешние ИИ-сервисы могут попадать внутренние документы, коммерческая информация, клиентские данные, фрагменты переписок или кода. Если правила работы с такими инструментами не определены, бизнесу сложнее понимать, какие сервисы используют сотрудники, через какие аккаунты они работают и какие данные туда передаются. Поэтому развитие ИИ-компетенций важно сопровождать базовой управляемостью: определять допустимые сценарии использования ИИ, разграничивать доступы к данным, объяснять сотрудникам, какую информацию нельзя загружать во внешние сервисы, и выстраивать контроль за работой с чувствительными данными", — добавил Даниил Бориславский.

В целом по России в опросе среди респондентов, осваивающих навыки работы с ИИ, наибольшая доля (13%) приходится на специалистов из сферы производства, инженерии, строительства и технических специальностей. Еще 9% участников опроса — представители сфер образования, науки и исследовательской деятельности. На IT, разработку и аналитику данных приходится 7% опрошенных. Столько же — у работников розничной торговли, сферы услуг и HoReCa (7%), а также у сотрудников финансов, бухгалтерии, аудита и юриспруденции (7%).