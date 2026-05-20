Сенат США одобрил ограничение военных полномочий Трампа

Сенат США с восьмой попытки таки одобрил законопроект, который ограничивает военные полномочия президента Дональда Трампа. Он обязывает Трампа согласовывать теперь с конгрессом любые военные действия. Речь идет прежде всего о войне против Ирана.

Ранее республиканцы блокировали подобные законопроекты. Однако 60 дней, в течение которых Трамп мог вести военные действия без одобрения законодателей, истекли и, возможно, позиция некоторых республиканцев изменилась. В итоге инициативу поддержали 50 сенаторов, против выступили 47. В том числе за законопроект проголосовало четверо республиканцев.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что Трамп, как президент, может наложить вето на закон, но для него такой сценарий станет символической пощечиной. И никаких военных траншей Белый дом не получит. Так что придется грозить Ирану новым этапом войны в условиях истощения арсеналов и острых политических разногласий в Вашингтоне.

Накануне Трамп заявил, что отложил удар по Ирану, который был запланирован на 19 мая. По его словам, с такой просьбой к нему обратились лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Но Пентагон готов к новому витку боевых действий, если соглашение не будет достигнуто. Правда, теперь Трампу это будет делать гораздо сложнее, учитывая падение его рейтинга как раз из-за этой войны.