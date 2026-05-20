Прокуратура и СК разберутся с уральским тренером по боксу, избившим воспитанника

На Среднем Урале проверяют информацию об избиении тренером по боксу своего воспитанника.

Ранее в Сети появилось видео, на котором взрослый тренер наносит ребенку сильные удары, которых тот явно не может выдержать.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, из СМИ стало известно, что сотрудник спортивной школы бокса в Каменске-Уральском во время тренировки применил физическое насилие к несовершеннолетнему воспитаннику. В результате последний получил телесные повреждения. Сейчас выясняются все обстоятельства и степень тяжести травм, причиненных ребенку.

"По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили в ведомстве.

Также в ситуации разбирается Следственный комитет. Как сообщили в региональном СК России, возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ "Истязание". Сейчас допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. В следствии заверили, что инциденту будет дана надлежащая правовая оценка.