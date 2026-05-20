МИД Латвии вызвал поверенного в делах России после заявления СВР

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина в связи с заявлением Службы внешней разведки (СВР) РФ о беспилотниках. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Главе российской дипмиссии была вручена официальная нота протеста. Латвийские дипломаты заявили, что власти республики не давали согласия на использование собственной территории и воздушного пространства для осуществления ударов по целям в РФ.

Ранее в СВР РФ заявили, что украинский режим намерен использовать не только воздушные коридоры, ранее предоставлявшиеся странами Балтии, но и их территории для запуска беспилотников по целям в России. В ведомстве добавили, что Рига опасается получить ответ со стороны Москвы, но украинские власти убедили власти Латвии согласиться на эту операцию. Они утверждают, что точное место запуска дронов якобы невозможно определить. В итоге в Латвию уже направили военнослужащих Сил беспилотных систем ВСУ, их разместили на пяти военных базах, заявили в СВР.