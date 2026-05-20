За границей. На Украине заявили о полупустых старших классах

На Украине огромная нехватка студентов из-за полупустых старших классов, в которых очень мало юношей. Об этом заявил доцент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Михаил Высоцкий.

Он сказал, что старшеклассники "целыми классами едут учиться за границу". Из-за этого очень трудно набрать студентов, особенно на технические специальности. А объясняется все очень просто: родители вывозят детей заранее, так как резонно опасаются, что потом будет поздно.

Ранее о массовом бегстве украинских старшеклассников за границу сообщила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик. Она назвала это "грустной статистикой". Начинает учиться одно количество детей, а оканчивает школу совсем другое. Только в 2025 году на сдачу "национального мультимедийного теста" (аналог ЕГЭ) за границей записалось 20 тыс. выпускников - это на 25% больше, чем годом ранее. Так как сдавало тест чуть более 200 тыс., то почти каждый пятый юноша сдавал его за границей.

Украинская блогер Алена Яхно рассказывала, что в Киеве у сына ее знакомой, который оканчивает 11 класс, все одноклассники уже уехали за границу, в классе остались одни девочки. По опросам, украинцы поддерживают эту тенденцию.