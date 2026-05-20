На Украине перезахоронят останки одного из лидеров ОУН*

В Люксембурге эксгумировали останки второго главаря ОУН* Андрея Мельника и его жены для перезахоронения на Украине.

Как заявил замглавы госкомтелерадио Украины и нынешний председатель ОУН Богдан Червак, церемония прошла торжественно и красочно, а украинские раскольники устроили молебен. Присуствовали и официальные представители правящего режима, в том числе из офиса Зеленского.

Сам Зеленский в своем обращении сказал, что намерен вернуть на Украину прах и первого главаря ОУН Евгения Коновальца. Также речь идет и о других лидерах украинского нацизма. Потому что населению страны нужно изменять свою историческую память в сторону нацизма.

Ранее стало известно, что перезахоронить хотят Степана Бандеру. А офис Зеленского сообщил, что принято решение создать пантеон украинских нацистов. Возможно, с Европой по этому поводу достигнута договоренность.

Мельник был главой ОУН с 1938 года. Вскоре ОУН раскололась на две враждующие фракции: одну возглавлял Бандера, а другую - Мельник. Оба сотрудничали с нацистской Германией. Замглавы диверсионного управления абвера Эрвин Штольце в своих показаниях признавал, что он лично отдавал указания Мельнику и Бандере организовывать провокационные выступления на Украине с целью подрыва ближайшего тыла советских войск. В 1945 году бежал в Европу, где и умер в 1964 году.

* запрещенная в России террористическая организация