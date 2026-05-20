ВСУ обстреляли ракетами Белгород, пробита крыша многоэтажки

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Белгороде пробита кровля многоквартирного дома. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о других последствиях ракетной атаки уточняется.

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском, Шебекинском муниципальных округах была объявлена в 6:03. Спустя 14 минут она была снята. В 7:36 в Белгороде опасность атаки БПЛА.

Всего за ночь средства ПВО сбили 273 украинских дрона, сообщили в Минобороны России.