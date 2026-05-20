На почте Екатеринбурга стали продавать марки с Жириновским

В почтовых отделениях Екатеринбурга появилась марка в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которого не стало в 2022 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФПС Свердловской области, марка относится к серии "Кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством" и приурочена к 80-летию со дня рождения политика. Номинал почтовой новинки составляет 80 рублей, а общий тираж по стране – 88 тысяч экземпляров. Оформление марки выполнил художник Алексей Крадышев.

Все желающие могут приобрести знак почтовой оплаты в Главпочтамте Екатеринбурга и крупных почтовых отделениях Свердловской области, куда уже поступила часть тиража.

"Именные марки в честь государственных деятелей выпускаются ограниченными тиражами и всегда вызывают высокий интерес у жителей региона", - отметила директор группы регионов Урал Почты России Наталья Алемасова.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин рассказал о своем последнем разговоре с Жириновским.