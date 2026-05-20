В Челябинске обнулён долг УК ЮГК в 17 млрд перед Константином Струковым

В Челябинске признан притворной сделкой договор займа между управляющей компанией ЮГК и её экс-президентом Константином Струковым. Решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

Заявление рассматривали в закрытом режиме с 4 мая. Речь шла о списании более 17 млрд руб. Кроме удовлетворения этого требования суд также взыскал с Константина Струкова сумму госпошлины (10 млн руб.), пишет "Ъ-Южный Урал".

В 2025 г. суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно. Также со Струкова взыскали 3,9 млрд руб. в счёт компенсации ущерба, причинённого компанией природе.