Промышленные проекты и развитие культуры: на круглом столе ЛДПР обсудили, как не допустить появления "Украины 2.0" в ЕАЭС

19 мая фракция ЛДПР провела в Госдуме круглый стол на тему "Укрепление "Русского мира". Задачи для Великой Евразии". В ходе мероприятия обсуждались стратегические вопросы дальнейшего развития ЕАЭС и возможные направления такого развития. Эти вопросы представляются важными в условиях геополитического давления на Россию, когда необходимо не допустить формирования на постсоветском пространстве откровенно враждебного государства наподобие "Украины 2.0".

Как отметил член Высшего совета ЛДПР, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут, СВО выявила, что Евросоюз сейчас готовится к длительной конфронтации с Россией.

"Мы видим, что европейцы по собственной воле не только свернули экономические отношения с Россией. Фактически произошла делегализация русских людей в Европе, — подчеркнул Бут. — Если сравнить с режимом Гитлера, у евреев в 1941 году было больше прав, чем у россиян сейчас, которые находятся в Европе".

Лишение недвижимости, лишение гражданства, политика двойных стандартов, отношение к русскому языку и культуре, препятствия работе дипломатов — все это не изменится в скором времени. И сейчас нельзя говорить о скором восстановлении экономических связей с Европой, считает Бут.

По его мнению, тот исторический факт, что страны, входящие в ЕАЭС, в последние столетия жили в составе одной Российской империи, а потом и СССР, служит примером того, как наши предки объединялись для преодоления трудностей.

"Это главный пример, особенно в эту эпоху, когда уже глобального рынка нет нигде. На наших глазах идет саморазрушение финансовой системы, основанной на нефтедолларе. Расчеты в местных валютах являются самым защищенным вариантом. Единственный выход — идти по пути большей интеграции наших экономик", — сказал Виктор Бут и отметил, что в ЕАЭС расчеты в нацвалютах составляют уже более 90%.

Государственный деятель Республики Казахстан, политолог Петр Своик в своем выступлении предложил механизмы дальнейшей интеграции экономик ЕЭАС. Он рассказал о программе модернизации энергетических мощностей в Казахстане, в рамках которой закупки оборудования идут "со всего света", а ведь можно было бы распределять заказы по странам ЕАЭС.

"Программа модернизации жизненно необходима, однако модель инвестирования на иностранные займы равносильна национальному самоубийству, как и комплектация оборудованием со всего света: китайские котлы, канадские турбины, корейская электрика, немецкие насосы. Напрашивается создание Евразийского инфраструктурного комитета, решающего вопросы общего развития, промышленного и инвестиционного обеспечения. В частности, нужен долгосрочный серийный промышленный заказ, распределяемый между участниками согласно производственному потенциалу, с акцентом на технологическое развитие", – подчеркнул Петр Своик, слова которого приводит канал Экономического совета ЛДПР в MAX.

Член Высшего совета ЛДПР Никита Березин считает, что внешние силы пытаются влиять на устойчивость ЕАЭС целенаправленными фейками.

"Когда у России или других партнеров что-то идет хорошо, обязательно туда придет Запад, который считает себя гегемоном. Поэтому нам надо не допустить тех событий, которые были на Украине. Нужно сделать наднациональную арбитражную систему, чтобы все такие конфликтные истории решались на одной площадке и это не доходило до того, что один руководитель государства рассказывает другому руководителю, что происходит "на три этажа ниже", — считает Никита Березин.

А представитель ТПП Кыргызской Республики в России Михаил Тумасов подчеркнул важность русского языка как инструмента мягкой силы на евразийском пространстве. Также, по его словам, человек выбирает не просто язык, а жизненную стратегию. В пример он привел Турцию, которая через культурное влияние — язык, сериалы, музыку — расширила экономическое присутствие в регионе. Россия располагает всеми ресурсами, чтобы стать лидером мягкой силы.

"Кто работает системно, тот формирует будущее", — подчеркнул Михаил Тумасов.