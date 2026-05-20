В Екатеринбурге завершился отопительный сезон: зафиксировано снижение аварийности на 40%

В Екатеринбурге подвели итоги отопительного сезона 2025–2026 года, передает корреспондент Накануне.RU. Отопление в городе отключили с 12 мая, а подготовка к новому отопительному сезону началась уже с начала 2026 года, сообщил во время пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс" заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Гейко.

Он отметил, что несмотря на резкие перепады температур, характерные для минувшего осенне-зимнего периода, завершившийся отопительный сезон прошел в штатном режиме, прохождение сезона он оценил как удовлетворительное. Кроме того, было зафиксировано снижение количества технических отключений, которые приводят к остановке горячего водоснабжения.

"Это свидетельствует о хорошей подготовке Екатеринбурга", - отметил замглавы города.

О результатах работы коллективов своих компаний также рассказали в ходе пресс-конференции директор филиала "Свердловский" Группы "Т Плюс" Павел Родин, исполнительный директор "Екатеринбургской теплосетевой компании" Андрей Шмельков и директор свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Георгий Козлов.

По словам Андрея Шмелькова, за последние пять лет повреждаемость магистральных теплосетей в отопительный сезон снизилась с 66 до 41 повреждения, что составляет сокращение на 40%.

"Мы считаем это важно, потому отключение магистралей затрагивает большое количество потребителей, а также несет риски несчастных случаев и ущерб для третьих лиц", — подчеркнул глава "Екатеринбургской теплосетевой компании.

Контролировать качество трубопроводов энергетикам уже пятый год помогает внутритрубная диагностика тепловых сетей роботизированным комплексом. План на этот год составляет проверку 6,8 километров, на сегодня работы выполнены уже на более 1,65 километрах.

Екатеринбургская теплосетевая компания также планирует этим летом запустить пилотный проект по переводу двух из восьми зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, что позволит повысить качество горячей воды после окончания отопительного сезона Здесь на период плановых испытаний и ремонта будет прекращена подача ГВС на 14 дней. Это коснется микрорайона Юго-Западный и Широкая речка с 16 по 29 июня, а также микрорайонов Ботанический и Автовокзал с 30 июня по 13 июля.

С 18 мая в столице Среднего Урала начались гидравлические испытания (опрессовки). Как было отмечено во время пресс-конференции, они пройдут без массового отключения горячей воды.

"Где будут плановые замены, там организуют временные схемы горячего водоснабжения, так называемые "времянки" для подачи горячей воды. В той зоне, которую я озвучил, у нас будет гидравлика и ремонтные работы в течение 14 дней, после этого отключений не планируется", - прокомментировал Андрей Шмельков.

Замглавы администрации Владимир Гейко добавил, что в городе все-таки будут локальные отключения воды на две недели - там где источники теплоснабжения встают на планово-предупредительный ремонт. В целом, доля износа теплосетей в Екатеринбурге составляет 49%, сообщил заместитель главы города.

В 2026 году "Екатеринбургская теплосетевая компания" также отремонтирует более 40 километров теплосетей. Летом будет выполнен плановый ремонт 18,5 километров трубопроводов, где в результате проведения диагностики были выявлены слабые места. Также предстоит модернизировать теплосети протяженностью 22,9 километра. Сумма инвестиций на эти работы составляет порядка 1,9 млрд рублей.

Ремонтные работы пройдут по всему городу. Самые крупные локации будущих ремонтов расположены по адресам: Космонавтов, 77; переулок Трамвайный, 15; магистраль М-26 на улице Онуфриева на участке от Серафимы Дерябиной до Амундсена; а также тепловые сети от котельной на Кишиневской, 56.

"По объекту на Кишиневской идет планомерная замена трубопроводов горячего водоснабжения на полимерные. Дело в том, что в старых трубах была коррозия, что сильно влияло на качество воды. Работу завершим к 2028 году", - заверил Андрей Шмельков.

Директор свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Георгий Козлов в ходе пресс-конференции озвучил данные по задолженности оплаты за тепловую энергию на 1 мая 2026 года. Всего она составляет 8 млрд рублей, из которых просроченная задолженность - 5 млрд рублей, что, в целом, соответствует ситуации прошлого года. При этом долги управляющих компаний и ТСЖ составляют 3,1 млрд рублей, населения, которое платит по прямым расчетам — 1,1 млрд рублей. Среди крупных должников были названы "Хромпик" (80 млн рублей) и филиал ТМК Первоуральский-новотрубный завод (54 млн рублей), Гортранс (53 млн рублей), а также "Управление тепловыми сетями" - 50 млн рублей.

Ситуация с расчетами за электрическую энергию на данный момент хуже: просрочка платежей 9 млрд рублей.

Долги различных предприятий коммунальной сферы составляют 3,5 млрд рублей. Наиболее проблемные муниципалитеты, о которых прозвучала информация на пресс-конференции: Североуральск (420 млн рублей), Нижние Серги (200 млн рублей), Асбест (190 млн рублей). Директор свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" также обратил внимание на ситуацию в Североуральске с предприятием "Вертикаль", чей долг за электроэнергию достиг 167 млн рублей.

Также он сообщил, что с управляющими компаниями, которые накапливают долги постоянно, расторгаются договоры. Так, на прямые расчеты в скором времени будут переведены жильцы домов, в зоне ответственности управляющей компании "Народная". При этом, энергетики отдельно подчеркнули, что это никак не отразится на стоимости оплаты услуг.

Добавим, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону энергетикам предстоит подготовить к зиме почти 8,5 тысяч жилых домов и около 1,3 тысяч социальных объектов Свердловской области.