В Екатеринбурге завершился отопительный сезон: зафиксировано снижение аварийности на 40%

20 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

В Екатеринбурге завершился отопительный сезон: зафиксировано снижение аварийности на 40%

В Екатеринбурге подвели итоги отопительного сезона 2025–2026 года, передает корреспондент Накануне.RU. Отопление в городе отключили с 12 мая, а подготовка к новому отопительному сезону началась уже с начала 2026 года, сообщил во время пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс" заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Гейко.

Он отметил, что несмотря на резкие перепады температур, характерные для минувшего осенне-зимнего периода, завершившийся отопительный сезон прошел в штатном режиме, прохождение сезона он оценил как удовлетворительное. Кроме того, было зафиксировано снижение количества технических отключений, которые приводят к остановке горячего водоснабжения.

"Это свидетельствует о хорошей подготовке Екатеринбурга", - отметил замглавы города.

О результатах работы коллективов своих компаний также рассказали в ходе пресс-конференции директор филиала "Свердловский" Группы "Т Плюс" Павел Родин, исполнительный директор "Екатеринбургской теплосетевой компании" Андрей Шмельков и директор свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Георгий Козлов.

По словам Андрея Шмелькова, за последние пять лет повреждаемость магистральных теплосетей в отопительный сезон снизилась с 66 до 41 повреждения, что составляет сокращение на 40%.

Часть трубы теплотрассы между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

"Мы считаем это важно, потому отключение магистралей затрагивает большое количество потребителей, а также несет риски несчастных случаев и ущерб для третьих лиц", — подчеркнул глава "Екатеринбургской теплосетевой компании.

Контролировать качество трубопроводов энергетикам уже пятый год помогает внутритрубная диагностика тепловых сетей роботизированным комплексом. План на этот год составляет проверку 6,8 километров, на сегодня работы выполнены уже на более 1,65 километрах.

Екатеринбургская теплосетевая компания также планирует этим летом запустить пилотный проект по переводу двух из восьми зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, что позволит повысить качество горячей воды после окончания отопительного сезона Здесь на период плановых испытаний и ремонта будет прекращена подача ГВС на 14 дней. Это коснется микрорайона Юго-Западный и Широкая речка с 16 по 29 июня, а также микрорайонов Ботанический и Автовокзал с 30 июня по 13 июля.

С 18 мая в столице Среднего Урала начались гидравлические испытания (опрессовки). Как было отмечено во время пресс-конференции, они пройдут без массового отключения горячей воды.

"Где будут плановые замены, там организуют временные схемы горячего водоснабжения, так называемые "времянки" для подачи горячей воды. В той зоне, которую я озвучил, у нас будет гидравлика и ремонтные работы в течение 14 дней, после этого отключений не планируется", - прокомментировал Андрей Шмельков.

Замглавы администрации Владимир Гейко добавил, что в городе все-таки будут локальные отключения воды на две недели - там где источники теплоснабжения встают на планово-предупредительный ремонт. В целом, доля износа теплосетей в Екатеринбурге составляет 49%, сообщил заместитель главы города.

(2025)|Фото: пресс-служба компании Т Плюс

В 2026 году "Екатеринбургская теплосетевая компания" также отремонтирует более 40 километров теплосетей. Летом будет выполнен плановый ремонт 18,5 километров трубопроводов, где в результате проведения диагностики были выявлены слабые места. Также предстоит модернизировать теплосети протяженностью 22,9 километра. Сумма инвестиций на эти работы составляет порядка 1,9 млрд рублей.

Ремонтные работы пройдут по всему городу. Самые крупные локации будущих ремонтов расположены по адресам: Космонавтов, 77; переулок Трамвайный, 15; магистраль М-26 на улице Онуфриева на участке от Серафимы Дерябиной до Амундсена; а также тепловые сети от котельной на Кишиневской, 56.

"По объекту на Кишиневской идет планомерная замена трубопроводов горячего водоснабжения на полимерные. Дело в том, что в старых трубах была коррозия, что сильно влияло на качество воды. Работу завершим к 2028 году", - заверил Андрей Шмельков.

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проводят внутритрубную диагностику магистрального трубопровода(2025)|Фото: пресс-служба "ЕТК"

Директор свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Георгий Козлов в ходе пресс-конференции озвучил данные по задолженности оплаты за тепловую энергию на 1 мая 2026 года. Всего она составляет 8 млрд рублей, из которых просроченная задолженность - 5 млрд рублей, что, в целом, соответствует ситуации прошлого года. При этом долги управляющих компаний и ТСЖ составляют 3,1 млрд рублей, населения, которое платит по прямым расчетам — 1,1 млрд рублей. Среди крупных должников были названы "Хромпик" (80 млн рублей) и филиал ТМК Первоуральский-новотрубный завод (54 млн рублей), Гортранс (53 млн рублей), а также "Управление тепловыми сетями" - 50 млн рублей.

Ситуация с расчетами за электрическую энергию на данный момент хуже: просрочка платежей 9 млрд рублей.

Коллаж, экономика, промышленность, рост(2022)|Фото: Накануне.RU

Долги различных предприятий коммунальной сферы составляют 3,5 млрд рублей. Наиболее проблемные муниципалитеты, о которых прозвучала информация на пресс-конференции: Североуральск (420 млн рублей), Нижние Серги (200 млн рублей), Асбест (190 млн рублей). Директор свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" также обратил внимание на ситуацию в Североуральске с предприятием "Вертикаль", чей долг за электроэнергию достиг 167 млн рублей.

Лампа(2024)|Фото: Накануне.RU

Также он сообщил, что с управляющими компаниями, которые накапливают долги постоянно, расторгаются договоры. Так, на прямые расчеты в скором времени будут переведены жильцы домов, в зоне ответственности управляющей компании "Народная". При этом, энергетики отдельно подчеркнули, что это никак не отразится на стоимости оплаты услуг.

Добавим, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону энергетикам предстоит подготовить к зиме почти 8,5 тысяч жилых домов и около 1,3 тысяч социальных объектов Свердловской области.

Теги: отопительный сезон, аварийность, энергетики, энергосбыт, т плюс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети