В Свердловской области объявлена беспилотная опасность
Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в Telegram-канале.
Он отметил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.
"В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - написал губернатор.
В четверг, 30 апреля, в Свердловской области дважды за сутки объявляли режим беспилотной опасности. В екатеринбургском аэропорту Кольцово были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.