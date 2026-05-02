В Свердловской области объявлена беспилотная опасность

Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в Telegram-канале.

Он отметил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.

"В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - написал губернатор.

В четверг, 30 апреля, в Свердловской области дважды за сутки объявляли режим беспилотной опасности. В екатеринбургском аэропорту Кольцово были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.