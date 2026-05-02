В НАТО заявили, что "проясняют" ситуацию с выводом военных США из Германии

НАТО контактирует с США для выяснения ситуации с выводом военных из Германии. Об этом сообщила представитель альянса Аллисон Харт в сети X.

"Мы по-прежнему уверены в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону", - отметила она.

Как пишет РИА Новости, до этого Пентагон объявил, что в течение 6-12 месяцев США выведут 5 тысяч военных из Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что всерьез рассматривает выход из НАТО после того, как страны-члены отказались присоединиться к войне против Ирана. Однако эксперты полагают, что это маловероятно.