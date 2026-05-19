Граждане России не обращались за помощью в посольство в Уганде из-за вспышки Эболы

Граждане России не обращались за помощью в посольство в Уганде из-за вспышки Эболы, сообщают РИА Новости со ссылкой на диппредставительство в Кампале.

"Обращений граждан Российской Федерации за помощью в связи со сложившейся ситуацией не зарегистрировано", - сказали в дипмиссии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник сообщил, что организации известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки.