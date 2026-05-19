Пассажир бизнес-класса устроил дебош с дракой на борту самолета Москва — Иркутск

Пассажир бизнес-класса устроил скандал с дракой прямо на борту самолета — воздушному судну пришлось экстренно сесть в Сургуте, сообщает Baza.

Инцидент произошел на рейсе Москва — Иркутск. Неадекватный мужчина в самолете начал материться, оскорблять экипаж и окружающих. Он не реагировал на замечания бортпроводников, а позже подрался с одним из пассажиров, который пытался его успокоить.



В итоге пилоты приняли решение посадить лайнер в ближайшем аэропорту. Там буйного нарушителя задержала полиция, после чего рейс спокойно продолжил путь уже без него.