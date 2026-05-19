В Тюменской области подготовлены четыре пожарных поезда

В Тюменской области подготовлены четыре пожарных поезда, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Парк специализированных составов уже начал работать на участках Свердловской железной дороги – 21 поезд. В том числе: восемь – в Свердловской области, пять – в Пермском крае, четыре – в Тюменской области, по два – в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.

В каждый состав включили по одной дополнительной цистерне-водохранилищу. Общая вместимость цистерн одного поезда – до 180 тонн, что сопоставимо с 70 автоцистернами.

Также пополнены запасы огнетушащих веществ, пенообразователя, горюче-смазочных материалов, проверены состояние согласованных водоисточников и доступность мест заправки водой. В составы включены дополнительные вагоны для размещения пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, в числе которого насосные установки и дизель-генераторы.



Пожарные поезда предназначены для защиты инфраструктуры железных дорог, при этом регулярно помогают регионам и силам МЧС справляться с огнем на других объектах. Чаще всего спецсоставы привлекаются для тушения природных пожаров, в том числе торфяных.