Белгородцам перестанут выплачивать компенсации за поврежденные ВСУ автомобили

В Белгородской области приостановили выплаты компенсаций владельцам легковых автомобилей, поврежденных в результате атак ВСУ. В качестве причины местные власти называют отсутствие денежных средств. Это следует из ответа регионального правительства на запрос издания "Бел.Ру".

Компенсации выплачивал Фонд развития социального благополучия и народной поддержки, который, как уточнили в правительстве, существовал за счет пожертвований.

Вводить новые меры поддержки для белгородцев, чьи автомобили были повреждены в результате атак ВСУ, пока не планируется.

В апреле губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (теперь уже бывший) заявил о жалобах жителей на задержку выплат за потерю жилья. Он пояснил, что областные власти пока не получили деньги, выделенные правительством России на эти цели. Спустя несколько дней Гладков сообщил, что деньги для выплат компенсаций жителям региона поступили.