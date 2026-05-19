Руководство свердловского Главка МВД будет неделю вести прием граждан

Руководящим составом ГУ МВД по Свердловской области с 20 по 27 мая 2026 года включительно в здании Главка будет организован личный прием граждан.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского полицейского ведомства Валерий Горелых, записаться на прием по направлениям оперативно-служебной деятельности можно будет ежедневно с 9 до 18:00 кроме обеденного перерыва с 12 до 13:00.

Телефон для записи: 8 (343) 358 83 55.