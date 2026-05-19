Минфин предлагает еще ужесточить условия выдачи семейной ипотеки

Минфин России предлагает новые ужесточения. Например, предлагается повысить ставку по семейной ипотеке для заемщиков, не состоящих в официальном браке, об этом пишут "Коммерсант" и издание "Московская перспектива". Минстрой, якобы, поддерживает инициативу, если действие поправки не будет распространяться на уже выданные кредиты.

СМИ ссылаются на письмо заместителя министра строительства России Никиты Стасишина в правительство. В нем упоминается предложение по ужесточению: повысить ставку, если заемщики на момент заключения договора не состоят в браке и не прописаны по одному адресу с ребенком (наличие ребенка является изначальным условием льготной ипотеки). Минфин предлагает распространить действие правила на кредиты, выданные до 1 февраля 2026 года (с 1 февраля вступило в силу еще одно ужесточение условий – на одну семью выдается только один льготный кредит, тогда как раньше его мог оформить каждый из родителей).

Источник "Московской перспективы" сообщил, что повышенная ставка может составить 8-9%.

Накануне вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, раскритиковал решения по ужесточению правил льготной ипотеки. "Мы запас прочности свой, который у нас был — у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли. <…> Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены", - цитирует Хуснуллина РИА Новости.