Экс-глава Госстройнадзора, осужденная после пожара в "Зимней вишне", вновь просит УДО

В Новосибирске суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении от наказания из-за болезни бывшего руководителя Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой, приговоренной к 18 годам колонии по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Судебное заседание назначили на 28 мая, передает ТАСС.

В ноябре 2024 года защита уже обращалась в суд с аналогичным ходатайством, но в итоге отозвала его по неизвестной причине.

В декабре 2021 года Центральный районный суд города Кемерово признал виновной Комкову по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Она была приговорена к 18 годам колонии общего режима и штрафу в 80 миллионов рублей. Комкова обвинялась в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.

Сын Комковой - Эдуард - был осужден на 10 лет колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки. Также он должен заплатить штраф в 70 млн рублей. Бывшая заместитель начальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей была приговорена к семи годам колонии общего режима.

По данным следствия, Комкова, ее сын Эдуард и Чередниченко получили в 2013–2014 годах взятку в 7 миллионов рублей от Вячеслава Вишневского — он возглавлял компанию, которая строила "Зимнюю вишню". За это начальница не привлекала компанию к ответственности за проведение работ без разрешения и с нарушением проектной документации. Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" по поддельному договору на проектирование и в последующем обналичены.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.