Токаев распорядился переосмыслить историю Золотой Орды в положительном ключе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пора отказаться от упрощенного взгляда на историю Золотой Орды и переосмыслить ее в положительном ключе. Об этом он сказал на международном симпозиуме в Астане по этой теме.

По его мнению, до сих пор доминирует искаженное восприятие истории Великой Степи, которая представляется только в логике завоеваний. Но нужны научные работы, которые помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды.

Ранее по инициативе Токаева в Казахстане был создан Институт изучения Улуса Джучи – первое специализированное научное учреждение такого рода. Это государственное образование средневековой Евразии существовало в XIII-ХV вв. В 2019-2020 гг. в Казахстане уже были мероприятия в честь 750-летия Золотой Орды.

В России некоторые эксперты считают, что в нынешних условиях крен в сторону евразийского начала в русской истории является крайне опасным, в этом заинтересованы другие страны. А сама идея евразийской многонациональности служит своего рода идеологической ширмой для миграции из стран Средней Азии. Так, член СПЧ Кирилл Кабанов уверен, что это лишь удобное прикрытие для размытия идентичности русских.