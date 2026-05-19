Замдиректора крымского вуза потерял работу после нападения на собаку

В Симферополе заместитель директора КФУ пнул собаку, которая мирно лежала на солнце во дворе на улице Кечкеметской. Животное вскочило и громко заскулило от боли. Очевидцы сняли инцидент на видео, и ролик быстро разошелся по социальным сетям. Об этом сообщает издание "КП".

Пользователи интернета резко раскритиковали мужчину и назвали его поступок бесчеловечным. При этом некоторые жители города отметили в комментариях, что бездомные псы в этом районе часто ведут себя агрессивно. Однако руководство университета не приняло оправданий и сразу уволило сотрудника после скандала.

Администрация учебного заведения официально осудила действия своего работника. Представители вуза заявили, что такое поведение полностью нарушает гуманные принципы организации. Руководство подчеркнуло, что сотрудники образовательного учреждения не могут позволять себе подобные поступки.

