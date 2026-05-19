Российский рубль стал мировым лидером по темпам роста к доллару

С начала апреля российский рубль вырос по отношению к доллару примерно на 12%. Агентство Bloomberg сообщает, что это лучший результат среди всех мировых валют. Сейчас курс доллара упал до самых низких значений с февраля 2023 года. Аналитики объясняют такой скачок высокими ценами на нефть и газ, которые подорожали из-за войны США и Израиля против Ирана, пишет ТАСС.

Рубль укрепляет свои позиции второй год подряд, хотя экономисты предсказывали иное развитие событий. Эксперты агентства полагают, что сейчас рынок видит завышенный курс валюты. При этом управляющий активами компании Istar Capital Искандер Луцко считает, что текущая ситуация в экономике создает идеальные условия для того, чтобы рубль рос и дальше.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" ожидают, что в 2026 году средний курс доллара составит 81 рубль при инфляции 5,3% и ключевой ставке 12%. Руководитель брокерского департамента банка Андрей Яцков в ходе Дня инвестора назвал эти цифры базовым сценарием развития экономики.