19 Мая 2026
Общество Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

Владислав Ховалыг обратился к жителям Тувы в связи с началом священного месяца Сака Дава

По буддийскому календарю наступил один из самых значимых периодов для верующих - священный месяц Сака Дава (известный как «Сака Дава айы»).

Глава Тувы Владислав Ховалыг обратился к жителям республики с поздравлением.

"Священный месяц, который в 2026 году длится с 17 мая по 15 июня, посвящен трем величайшим событиям в жизни Будды Шакьямуни: его рождению, Просветлению и уходу в Паринирвану Это время духовного очищения, молитвы и особого милосердия для всех верующих буддистов", - отметил Глава Тувы.

Он в своем обращении напомнил о важности накопления благой кармы («буян-кежик»), призвал земляков уделять особое внимание добрым делам, подчеркнув, что последствия любых деяний - как благих, так и негативных - в этот месяц приумножаются многократно.

«Это время, когда верующие по всему миру объединяются в молитве, проявляют сострадание и духовную чистоту. По буддийской традиции в этот месяц сила всех наших благих поступков и мыслей увеличивается стократ», - отметил Владислав Ховалыг на своих страницах в соцсетях.

Важно отметить символизм того, что Сака Дава в 2026 году предваряет масштабное событие - Международный буддийский форум, который будет проходить в Туве.

Глава республики подчеркнул, что подготовка к этому масштабному событию столь высокого уровня - дело дело не только властей, но и каждого жителя региона. Так, в рамках подготовки к форуму на территории монастыря «Тубтен Шедруб Линг» уже идут работы по озеленению. На днях волонтёры и студенты естественно-геологического факультета ТувГУ, обучающиеся по направлению «Лесное дело», высадили здесь саженцы.  Мероприятия по благоустройству поддержали представители бизнес-сообщества. В частности, предприниматель А. В. Донгак закупил и организовал доставку саженцев и чернозема.

Теги: владислав ховалыг, буддизм, буддийский форум,


