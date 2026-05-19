Общественный транспорт Перми оказался убыточным

В думе Перми прошло заседание комитета по экономическому развитию. Темой разговора политиков стали итоги работы транспортной отрасли за I квартал года.

Пассажиропоток в I квартале составил 51,2 млн. пассажиров. Из них 43,9 млн. пришлось на автобусные маршруты и 7,3 – на трамвайные. Против безбилетников было вынесено 6,6 тыс. постановлений. Сумма взысканных штрафов выросла с 9,9 до 12,2 млн. руб.

Доходы транспортной отрасли за I квартал составили 1 млрд 294 млн руб., расходы – 1 млрд 789 млн руб. Дефицит в 494,8 млн руб. покрыли из бюджета, сообщает пресс-служба думы.