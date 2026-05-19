Эбола наступает: ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о критической ситуации с лихорадкой Эбола. На 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве он рассказал, что медики зафиксировали более 500 случаев подозрения на болезнь. Вирус уже убил как минимум 130 человек, сообщает РИА Новости.

Врачи лабораторно подтвердили 30 случаев заражения на севере Демократической Республики Конго и два случая в Уганде. Инфекция затронула и иностранцев: врачи лечат гражданина США, которого перевезли из зоны вспышки в госпиталь в Германии.

В минувшее воскресенье ВОЗ признала вспышку в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией. Руководство организации предупреждает, что болезнь представляет реальную опасность для других стран. Сейчас эксперты призывают мировое сообщество принять срочные меры, чтобы остановить распространение вируса за пределы региона.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что отправляются в Уганду для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола, которую вызвал вирус Бундибуджио. После появления первых заболевших в Конго и столице Уганды местные власти обратились к России за поддержкой.