СВР: Киев планирует запускать дроны в РФ из Прибалтики

Киев планирует запускать БПЛА в сторону России из стран Балтии, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

В ведомстве утверждают, что украинский режим намерен использовать не только воздушные коридоры, ранее предоставлявшиеся странами Балтии, но и их территории для запуска беспилотников. Так, по информации службы, украинские власти рассматривают возможность нанесения ударов по РФ с использованием инфраструктуры Латвии. Такой подход должен сократить время подлета дронов к целям и повысить эффективность атак, пояснили в СВР.

В ведомстве добавили, что Рига опасается получить ответ со стороны Москвы, но украинские власти убедили власти Латвии согласиться на эту операцию. Они утверждают, что точное место запуска дронов якобы невозможно определить. В итоге в Латвию уже направили военнослужащих Сил беспилотных систем ВСУ, их разместили на военных базах, заявили в СВР.

Страны Прибалтики неоднократно сообщали о появлении в их воздушном пространстве беспилотников, которые впоследствии идентифицировались как украинские.

На прошлой неделе в Латвии разгорелся политический кризис после удара беспилотников ВСУ по нефтехранилищам. Премьер Эвика Силиня подала в отставку вместе с правительством республики. До этого ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спрудс. Сообщалось, что партия "прогрессистов" отказалась поддерживать правительство, а коалиция "Союз зеленых и крестьян" заявила о необходимости формирования нового правительства.